19.03.2020 - 07:00 |
Belediye ekipleri hız kesmeden çalışıyor
Menemen Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı verdiği mücadelesine son hızla devam ediyor.
Menemen Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı verdiği mücadelesine son hızla devam ediyor. İlçede bulunan toplu yaşam alanlarının ve sirkülasyonun fazla olduğu alanların dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Koronavirüse karşı önlemleri içeren el broşürleri bastıran belediye, vatandaşlara dağıttı.
Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldıHollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.