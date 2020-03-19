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    HaberlerEge Haberleri Belediye ekipleri hız kesmeden çalışıyor
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Belediye ekipleri hız kesmeden çalışıyor

    Menemen Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı verdiği mücadelesine son hızla devam ediyor.

    Belediye ekipleri hız kesmeden çalışıyor

    Menemen Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı verdiği mücadelesine son hızla devam ediyor. İlçede bulunan toplu yaşam alanlarının ve sirkülasyonun fazla olduğu alanların dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Koronavirüse karşı önlemleri içeren el broşürleri bastıran belediye, vatandaşlara dağıttı.

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