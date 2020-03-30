30.03.2020 - 00:02 |
Belediye ekiplerinden hijyen seferberliği
Halk sağlığını tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirlerini en üst seviyede tutan Aliağa Belediyesi, kentin dört bir yanındaki dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, halkın güvenliği, özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti ile dışarıdan gelebilecek virüs tehdidine karşı hane içlerinde dezenfekte uygulaması gerçekleştirmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.