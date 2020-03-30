Belediye ekiplerinden hijyen seferberliği

Halk sağlığını tehdit etmeye devam eden koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirlerini en üst seviyede tutan Aliağa Belediyesi, kentin dört bir yanındaki dezenfekte işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, halkın güvenliği, özel hayatın gizliliği ve mahremiyeti ile dışarıdan gelebilecek virüs tehdidine karşı hane içlerinde dezenfekte uygulaması gerçekleştirmiyor.