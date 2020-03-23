Belediye emrinizde!

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başkan yardımcıları ve müdürlerle yaptığı acil durum toplantısı sonucunda, belediyeyi arayarak yardım talep eden tüm 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 10.00-19.00 arası ihtiyaçlarını karşılama kararı aldı. Başkan Dutlulu, 65 yaş üstü vatandaşların, 444 11 45 numaralı Çözüm Merkezi’ni aramalarını istedi.