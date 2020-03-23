23.03.2020 - 07:00 |
Belediye emrinizde!
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başkan yardımcıları ve müdürlerle yaptığı acil durum toplantısı sonucunda, belediyeyi arayarak yardım talep eden tüm 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 10.00-19.00 arası ihtiyaçlarını karşılama kararı aldı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, başkan yardımcıları ve müdürlerle yaptığı acil durum toplantısı sonucunda, belediyeyi arayarak yardım talep eden tüm 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 10.00-19.00 arası ihtiyaçlarını karşılama kararı aldı. Başkan Dutlulu, 65 yaş üstü vatandaşların, 444 11 45 numaralı Çözüm Merkezi’ni aramalarını istedi.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.