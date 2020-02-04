04.02.2020 - 07:00 |
Belediye filosuna altı yeni araç daha
Milas Belediyesi bünyesindeki araç filosuna altı adet hizmet aracı eklendi.
Milas Belediyesi bünyesindeki araç filosuna altı adet hizmet aracı eklendi. Düzenlenen törende konuşan Başkan Muhammet Tokat, “Bundan sonra belediyemizde kiralık araç olmayacak. Vatandaşın belediye hizmetlerinden maksimum derecede yararlanmalarını sağlamak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor” dedi. Tanesi 90 bin liraya satın alınan yeni araçlar, çevre ve şehircilik, destek hizmetleri ve zabıta müdürlüklerinde kullanacak.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.