Belediye filosuna altı yeni araç daha

Milas Belediyesi bünyesindeki araç filosuna altı adet hizmet aracı eklendi. Düzenlenen törende konuşan Başkan Muhammet Tokat, “Bundan sonra belediyemizde kiralık araç olmayacak. Vatandaşın belediye hizmetlerinden maksimum derecede yararlanmalarını sağlamak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor” dedi. Tanesi 90 bin liraya satın alınan yeni araçlar, çevre ve şehircilik, destek hizmetleri ve zabıta müdürlüklerinde kullanacak.