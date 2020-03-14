14.03.2020 - 01:00 |
Belediye, gerekli tüm önlemleri aldı
Saruhanlı Belediyesi Sağlık ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, dünya genelinde salgına dönüşen koronavirüse karşı ilçedeki otobüs durakları, okullar, bankalar, parklar ve halkın ortak kullanım alanlarda dezenfekte çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Zeki Bilgin, tedbir almaya çalıştıklarını ifade etti, “Vatandaşımız da dikkatli olmalı” istedi.
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Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...