28.03.2020 - 00:01 |
Belediye, ihtiyaç sahibinin yanında
65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyacı, Vefa Sosyal Destek Grubu ile karşılanıyor.
Yunusemre Belediyesi’nin de destek verdiği çalışmada; 112, 155 ve 156’ya yapılan çağrılar üzerine hazırlanan paketler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Değerli büyüklerimizden tek isteğimiz, evlerinde kalmaları” dedi.
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