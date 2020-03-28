Belediye, ihtiyaç sahibinin yanında

Yunusemre Belediyesi’nin de destek verdiği çalışmada; 112, 155 ve 156’ya yapılan çağrılar üzerine hazırlanan paketler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Değerli büyüklerimizden tek isteğimiz, evlerinde kalmaları” dedi.