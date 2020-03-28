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    HaberlerEge Haberleri Belediye, ihtiyaç sahibinin yanında
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    28.03.2020 - 00:01 |

    Belediye, ihtiyaç sahibinin yanında

    65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyacı, Vefa Sosyal Destek Grubu ile karşılanıyor.

    Belediye, ihtiyaç sahibinin yanında

    Yunusemre Belediyesi’nin de destek verdiği çalışmada; 112, 155 ve 156’ya yapılan çağrılar üzerine hazırlanan paketler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Başkan Mehmet Çerçi, “Değerli büyüklerimizden tek isteğimiz, evlerinde kalmaları” dedi.

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