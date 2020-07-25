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    HaberlerEge Haberleri Belediye işletecek kadınlar kazanacak
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    25.07.2020 - 00:04 |

    Belediye işletecek kadınlar kazanacak

    Gaziemir Belediyesi, dezavantajlı kadınlara istihdam sağlayacak olan Porta Kafe ve yanında gastronomi eğitiminin verileceği Mutfak Sanatları Atölyesi’yle ürettiklerini satabileceği Zeytin Evi için harekete geçti

    Belediye işletecek kadınlar kazanacak

    Gaziemir Belediyesi, kadınları desteklemek ve halkın kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla Porta Kafe için çalışmalara başladı. Kafeteryanın yanında kadınların gastronomi eğitim alacakları Mutfak Sanatları Atölyesi ile ürettiklerini satabilecekleri ‘Zeytin Evi’ projesi de gerçekleştirilecek. Sevgi Mahallesi’nde Nevvar Salih İşgören Caddesi’nde bulunan eski Tepe Restoranı’nın olduğu alan, Porta Kafe adı altında yeniden inşa ediliyor. Gaziemir Belediyesi’nin iştiraki Seydaş A.Ş. tarafından işletilecek tesis için ilk kazma vuruldu.

    Uygun fiyatlar

    Gaziemirlilerin nefes alabilecekleri, uygun fiyatlı olacak Porta Kafe, dezavantajlı kadınları istihdam edecek. Üretim kooperatiflerinde örgütlü kadınların, tesiste kendi kültürlerine ait sofra ürünlerini üretmesi, satışa sunması ve kooperatifçilik yoluyla kazanç elde etmesi sağlanacak.
    Tesisle cinsiyet eşitsizliğini azaltmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Halil Arda, “Bu alanda temel aşçılık, pastacılık eğitimleri; dünya mutfağı atölyeleri düzenlenecek. Kek, kurabiye, börek gibi ürünler kadınlar tarafından üretilecek ve belediyenin kafeterya işletmesinde servis edilmek üzere satın alınacak” dedi.

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