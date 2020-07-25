Belediye işletecek kadınlar kazanacak

Gaziemir Belediyesi, kadınları desteklemek ve halkın kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla Porta Kafe için çalışmalara başladı. Kafeteryanın yanında kadınların gastronomi eğitim alacakları Mutfak Sanatları Atölyesi ile ürettiklerini satabilecekleri ‘Zeytin Evi’ projesi de gerçekleştirilecek. Sevgi Mahallesi’nde Nevvar Salih İşgören Caddesi’nde bulunan eski Tepe Restoranı’nın olduğu alan, Porta Kafe adı altında yeniden inşa ediliyor. Gaziemir Belediyesi’nin iştiraki Seydaş A.Ş. tarafından işletilecek tesis için ilk kazma vuruldu.



Uygun fiyatlar



Gaziemirlilerin nefes alabilecekleri, uygun fiyatlı olacak Porta Kafe, dezavantajlı kadınları istihdam edecek. Üretim kooperatiflerinde örgütlü kadınların, tesiste kendi kültürlerine ait sofra ürünlerini üretmesi, satışa sunması ve kooperatifçilik yoluyla kazanç elde etmesi sağlanacak.

Tesisle cinsiyet eşitsizliğini azaltmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Halil Arda, “Bu alanda temel aşçılık, pastacılık eğitimleri; dünya mutfağı atölyeleri düzenlenecek. Kek, kurabiye, börek gibi ürünler kadınlar tarafından üretilecek ve belediyenin kafeterya işletmesinde servis edilmek üzere satın alınacak” dedi.