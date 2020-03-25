25.03.2020 - 00:03 |
Belediye kiracısına müjdeli haber
Koronavirüs salgınına karşı aldıkları önlemleri anlatan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, telefonla kendilerine ulaşan 65 yaş üstü vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladıklarını, hijyen çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.
Özverili çalışmaları için belediye emekçilerine teşekkür eden Aksoy, “Belediyemize ait dükkanlarda kiracı olan değerli esnaf dostlarımızdan da iki ay boyunca kira almayacağız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” diye konuştu.
Bağcılar'da kafasına kolonya dökülen yaşlı adamın oğlu konuştuBağcılar'da yüzüne zorla maske takılan ve kafasına kolonya dökülen yaşlı vatandaşın oğlu konuştu. Ahmet Öztürk, görüntülerin sosyal medyada yayılmasını durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.