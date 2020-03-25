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    HaberlerEge Haberleri Belediye kiracısına müjdeli haber
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    25.03.2020 - 00:03 |

    Belediye kiracısına müjdeli haber

    Koronavirüs salgınına karşı aldıkları önlemleri anlatan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, telefonla kendilerine ulaşan 65 yaş üstü vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladıklarını, hijyen çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

    Belediye kiracısına müjdeli haber

    Özverili çalışmaları için belediye emekçilerine teşekkür eden Aksoy, “Belediyemize ait dükkanlarda kiracı olan değerli esnaf dostlarımızdan da iki ay boyunca kira almayacağız. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız” diye konuştu.

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