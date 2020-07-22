Belediye logolu dört bin pul basıldı

Çiğli Belediyesi tarafından, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amacıyla 4 bin adet Çiğli Belediyesi logolu mektup pulu bastırıldı. Bastırılan pulların, belediye müdürlükleri tarafından kullanılmaya başladığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Kentimizi, ulusal ve uluslararası alanlarda daha fazla tanınır ve bilinir kılmak adına marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de titizlikle devam edeceğiz” dedi.