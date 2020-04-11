11.04.2020 - 03:02 |
Belediye, maske üretimine başladı
Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında maske üretimine başladı.
Gönüllüler, Barış Semt Merkezi’ndeki dikiş atölyesinde her gün yaklaşık 2 bin 500 adet maske dikiyor. Günlük kullanıma elverişli ve standartlara uygun malzemelerle üretilen maskeler daha sonra özel cihazlarda dezenfekte edilip paketlenecek. Bunlar vatandaşların yanı sıra Karabağlar Belediyesi personelinin ihtiyacını karşılayacak şekilde ücretsiz dağıtılacak. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bu mücadeleye olanaklarımız ölçüsünde katkı koymaya, yeni çalışmaları yaşama geçirmeye devam edeceğiz” dedi.
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