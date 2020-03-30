Belediye meclisinde toplantılara ara

Karabağlar Belediye Meclisi’nin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantıları, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda ertelendi. Başkan Muhittin Selvitopu da, başta 1 Nisan’daki olmak üzere meclis toplantılarının 3 aylığına ertelendiğini duyurdu. Selvitopu ayrıca genelge uyarınca, olağanüstü toplantı çağrısı yapabileceklerine dikkat çekti.