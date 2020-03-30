30.03.2020 - 00:02 |
Belediye meclisinde toplantılara ara
Karabağlar Belediye Meclisi’nin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantıları, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda ertelendi. Başkan Muhittin Selvitopu da, başta 1 Nisan’daki olmak üzere meclis toplantılarının 3 aylığına ertelendiğini duyurdu. Selvitopu ayrıca genelge uyarınca, olağanüstü toplantı çağrısı yapabileceklerine dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinlediİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Granada'da okunan ezanı dinlerken çekilen videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.