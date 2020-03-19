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    HaberlerEge Haberleri Belediye personeline dönüşümlü idari izin
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    19.03.2020 - 07:00 |

    Belediye personeline dönüşümlü idari izin

    Kınık Belediyesi, etkisini giderek artıran koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını artırdı.

    Belediye personeline dönüşümlü idari izin

    Kınık Belediyesi, etkisini giderek artıran koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını artırdı. Kamu binaları, spor ve sosyal tesisler, kreşler, ATM cihazları, oyun parkları, tuvaletler, düğün ve çok amaçlı salonlar, hastane ile minibüsler ilaçlandı. Belediye Başkanı Sadık Doğruer, “Ekiplerimiz, halkın ortak kullandığı ve virüsün bulaşmasına sebep olacak yerleri dezenfekte çalışmalarına başladı. Ayrıca personelimizi virüsten korumak amacıyla dönüşümlü olarak idari izine çıkardık” dedi.

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