Belediye personeline taraması

Milas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından işçi, memur ve şirket personeli sağlık taramasından geçti. Mobil tarama aracında akciğer grafiği, solunum fonksiyon testi, işitme ve kan testleri yapıldı. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Belediye personelinin hem daha sağlıklı hem de hizmette verimli olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.