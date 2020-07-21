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    HaberlerEge Haberleri Belediye personeline taraması
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    21.07.2020 - 07:00 |

    Belediye personeline taraması

    Milas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından işçi, memur ve şirket personeli sağlık taramasından geçti.

    Belediye personeline taraması

    Milas Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından işçi, memur ve şirket personeli sağlık taramasından geçti. Mobil tarama aracında akciğer grafiği, solunum fonksiyon testi, işitme ve kan testleri yapıldı. Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Belediye personelinin hem daha sağlıklı hem de hizmette verimli olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

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