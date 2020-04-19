19.04.2020 - 00:02 |
Belediye, salgını fırsata çeviriyor
Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekipleri; koronavirüs salgın sürecinde park ve bahçelerde alınan tedbir dönemini, fırsata çevirdi. Dönemsel çalışmaların yanısıra park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması da yapılıyor. Park ve Bahçe İşleri Müdürü Onur Gümüşer, “Parkları, çocuklarımız için hazır hale getiriyoruz” dedi.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.