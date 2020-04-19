Belediye, salgını fırsata çeviriyor

Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü ekipleri; koronavirüs salgın sürecinde park ve bahçelerde alınan tedbir dönemini, fırsata çevirdi. Dönemsel çalışmaların yanısıra park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması da yapılıyor. Park ve Bahçe İşleri Müdürü Onur Gümüşer, “Parkları, çocuklarımız için hazır hale getiriyoruz” dedi.