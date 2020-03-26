26.03.2020 - 00:01 |
Belediye, sokaktaki can dostları unutmadı
Edremit Belediyesi, koronavirüsle mücadele döneminde sokaktaki canları unutmadı. Veterinerlik Birimi görevlileri; Edremit, Akçay, Altınkum, Güre Mahalleleri ve Eminkuyu besleme alanındaki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşıladı. Yetkililer, diğer mahallelerde de çalışmaların süreceğini ifade etti.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.