Belediye, sokaktaki can dostları unutmadı

Edremit Belediyesi, koronavirüsle mücadele döneminde sokaktaki canları unutmadı. Veterinerlik Birimi görevlileri; Edremit, Akçay, Altınkum, Güre Mahalleleri ve Eminkuyu besleme alanındaki sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşıladı. Yetkililer, diğer mahallelerde de çalışmaların süreceğini ifade etti.