01.05.2020 - 00:03 |
Belediye, tüm gücüyle sahada
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü’nün Gediz Şantiyesi’ni ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.
Geçen aylarda motorin yerine doğalgazla üretim yapacak sisteme kavuşturulan asfalt plentini inceleyen Selvitopu, “Günde yaklaşık 100 tonluk üretimimizle, mümkün olduğunca çok sokağımızı, mahallemizi asfaltlıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu