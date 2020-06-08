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    HaberlerEge Haberleri ‘Belediye, üreticinin derdini üstlenmeli’
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    08.06.2020 - 00:07 |

    ‘Belediye, üreticinin derdini üstlenmeli’

    ‘Belediye, üreticinin derdini üstlenmeli’

    Dağıttığı gıda kolilerini üreticiden aldıklarıyla dolduran İzmir Büyükşehir’e, alım yaptığı Ardahan’dan teşekkür geldi.

    Kovid-19 salgınının ağır seyrettiği günlerde dağıttığı gıda kolileriyle hem İzmirlilerin hem de üreticinin ekonomisine destek olan Büyükşehir Belediyesi’ne Ardahan’dan teşekkür geldi. Kolilere üretici kooperatiflerinden satın aldığı ürünleri yerleştiren Büyükşehir, Ardahan Kadın Girişimi Kooperatifi’nden 22 ton karkas et ve 5 ton iç yağı alımı yaptı.

    Katkıları için Başkan Tunç Soyer’e teşekkür ziyareti yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Vatandaş ürettiğini satabildiğinde işine daha fazla sarılıyor. Ardahan’da ilk defa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, İzmir S.S. Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer’in teşvik etmesi ile kuruldu. Ardahan’da ilk kadın hareketi oldu. İstanbul’dan, Ankara’dan talepler alıyorlar. İzmir’in desteği de onları çok mutlu etti. “Daha ne yapabiliriz?’ diye soruyorlar” dedi.

    ‘Örnek dayanışma’

    Gıda kolilerine kavurma koyduklarını ve bununla hem hayvancılığa destek vermeyi hem de evlere et ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Soyer, “Ardahan’da büyükbaş hayvancılık çok yaygın ancak ürünü değerlendirmekte sıkıntı yaşanıyor. Yaptığımız çalışmayla birden çok fayda ortaya çıktı. Aramızdaki dayanışma ile de Türkiye’ye örnek olduk. ‘Üreticinin derdi ile dertlenmek belediye başkanlarının işi değil’ diye düşünülürdü. Şimdi bir çok belediye başkanı üreticinin sorunlarını işi olarak görüyor” diye konuştu.

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