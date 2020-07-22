BİST118.0420.00EURO7.880.31USD6.830.20ALTIN404.060.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Belediyede araç kiralama bitecek
    ABONE OL
    22.07.2020 - 07:00 |

    Belediyede araç kiralama bitecek

    Kemalpaşa Belediyesi, beş yeni araç satın alıp filosunu genişletti.

    Belediyede araç kiralama bitecek

    Kemalpaşa Belediyesi, beş yeni araç satın alıp filosunu genişletti. Araçların Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetinde kullanılacağını belirten Başkan Rıdvan Karakayalı, “Kiralasaydık her ay 30 bin lira kadar bir giderimiz olacaktı. Uzun vadede belediyenin giderlerinden tasarruf etmiş olduk. Biz bu beş aracı 814 bin liraya aldık ve üç yılın sonunda kendi masrafını çıkartmış olacak. Araç kiralama olayını en kısa zamanda tamamen ortadan kaldıracağız” dedi.

    Ormanlık alandaki plastik deposunda yangınİstanbul Arnavutköy'de ormanlık alan içinde yer alan plastik malzeme deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangının ormanlık alana sıçramaması büyük çaba harcadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

    Türkiye’ye ilk vaka İtalya’dan geldi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

    Navtex ilanı Yunan ordusunu alarma geçirdi

    Sıradaki Haber