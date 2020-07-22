Belediyede araç kiralama bitecek

Kemalpaşa Belediyesi, beş yeni araç satın alıp filosunu genişletti. Araçların Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetinde kullanılacağını belirten Başkan Rıdvan Karakayalı, “Kiralasaydık her ay 30 bin lira kadar bir giderimiz olacaktı. Uzun vadede belediyenin giderlerinden tasarruf etmiş olduk. Biz bu beş aracı 814 bin liraya aldık ve üç yılın sonunda kendi masrafını çıkartmış olacak. Araç kiralama olayını en kısa zamanda tamamen ortadan kaldıracağız” dedi.