Belediyede hasar tespiti

İzmir’de yaşanan deprem sonrası Konak Belediyesi’nin hizmet binaları kontrol edildi. 1965 yılında inşa edilen, Basmane’deki birinci hizmet binasının kapatılmasına ve burada hizmet veren müdürlüklerin taşınmasına karar verildi. Binanın çok eski olmasından dolayı önlem amaçlı böyle bir planlama yaptıklarını belirten Başkan Abdül Batur, “Personelimizin can güvenliği bizim için önemli. Binamızda sorun olmasa da gerekli detaylı teknik incelemeyi yapmak için önlem alıyoruz. Bu binadaki müdürlüklerimiz Eşrefpaşa’daki Atatürkçü Düşünce Derneği Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurdu’nda görev yapacak. Bazı müdürlüklerimiz ise Toros’taki tesislerimize yerleşecek” diye konuştu.