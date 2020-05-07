07.05.2020 - 00:01 |
Belediyeden 10 adet dezenfektan ünitesi
Saruhanlı Belediyesi, vatandaşların koronavirüsten korunması amacıyla 10 el dezenfektan ünitesi imal etti.
Üniteler, ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara monte edildi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Şu ana kadar 90 bin cerrahi maske ile 10 bin dezenfektan dağıttık. Kamuya açık alanları sürekli dezenfekte ettik. İnsanlar ve araçlar için dezenfeksiyon tünelleri kurduk. Sağlık çalışanları için otelimizden ücretsiz odalar tahsis ettik. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptık. Bakkallardaki veresiye defterlerini kapattık” dedi.
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