12.02.2020 - 07:00 |
Belediyeden arama ekiplerine destek
Turgutlu Belediyesi, Sivrice Mahallesi’nde kaybolan Recep Üzülmez için arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren ekiplere yemek desteğinde bulundu.
Turgutlu Belediyesi, Sivrice Mahallesi’nde kaybolan Recep Üzülmez için arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren ekiplere yemek desteğinde bulundu. Yemekler, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz gözetiminde ekiplere dağıtıldı. Honaz, “Vatandaşımızın sağ salim ailesine dönmesi en büyük dileğimiz” dedi.
Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.