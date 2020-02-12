BİST119.798 0EURO6,580,05USD6,030,15ALTIN303,47-0,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Belediyeden arama ekiplerine destek
    ABONE OL
    12.02.2020 - 07:00 |

    Belediyeden arama ekiplerine destek

    Turgutlu Belediyesi, Sivrice Mahallesi’nde kaybolan Recep Üzülmez için arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren ekiplere yemek desteğinde bulundu.

    Belediyeden arama ekiplerine destek

    Turgutlu Belediyesi, Sivrice Mahallesi’nde kaybolan Recep Üzülmez için arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren ekiplere yemek desteğinde bulundu. Yemekler, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz gözetiminde ekiplere dağıtıldı. Honaz, “Vatandaşımızın sağ salim ailesine dönmesi en büyük dileğimiz” dedi.

    Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
    daha fazla video için
    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzincan, Amasya ve Kırşehir'de 12 Şubat (Bugün) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

    Erzincan, Amasya ve Kırşehir'de 12 Şubat (Bugün) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Sıradaki Haber