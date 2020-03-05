05.03.2020 - 00:01 |
Belediyeden deprem farkındalık semineri
Akhisar Belediyesi, depremlerin ardından vatandaşları bilgilendirilmek amacıyla seminer düzenledi.
Jeofizik uzmanı, sismograf Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ve Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık’ın katıldığı etkinlikte, fay hareketleri ve oluşabilecek doğal afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirmek için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verildi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.