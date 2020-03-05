Belediyeden deprem farkındalık semineri

Jeofizik uzmanı, sismograf Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ve Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık’ın katıldığı etkinlikte, fay hareketleri ve oluşabilecek doğal afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirmek için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verildi.