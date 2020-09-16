Belediyeden eğitim yardımı

Pamukkale Belediyesi’nin 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ‘Eğitim Yardımı’ başvuruları başladı. Başkan Avni Örki, Eylül ayı meclis toplantısında ihtiyaç sahibi bin 500 ortaokul ve bin lise öğrencisine eğitim yardımı yapılması kararı alınmasının ardından, başvuruları internet ortamında almaya başladıklarını bildirdi.

Yardım başvuruları www.pamukkale.bel.tr adresindeki Eğitim Yardımı Başvuru linkinden, 27 Eylül 2020 Pazar günü 23.59’a kadar yapılabilecek. Değerlendirme sonunda eğitim yardımı almaya hak kazanan adaylara mesajla bilgi verilecek. “Eğitim alanında yapılan yardımları ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olarak değerlendiriyoruz” diyen Örki, “8 ay boyunca bin 500 ortaokul öğrencisine aylık 90 lira, bin lise öğrencisine de aylık 115 lira eğitim yardımı verilecek” dedi.