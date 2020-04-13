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    13.04.2020 - 00:03 |

    Belediyeden yüz siperliği desteği

    Belediyeden yüz siperliği desteği

    Çiğli Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı üretilen yüz siperliklerini ilçede görev yapan emniyet mensupları ile eczacılara dağıttı. Başkan Yardımcısı Barbaros Kiriş ve Meclis Üyesi Eylem Özdemir, Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıl dönümünde Çiğli Emniyet Müdürü Şenol Kurt’u ziyaret etti. Görüşmede, belediye şantiye tesisinde üretimi yapılan yüz siperlikleri, vatandaşların her konuda yardımına koşan emniyet personellerinin kullanabilmesi için Kurt’a teslim edildi. Koronavirüse karşı risk altında olan bir diğer meslek grubu eczane çalışanlarına da yüz siperliği verildi. Başkan Utku Gümrükçü, “İçinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerde ilçemizde görev yapan emniyet personellerimizin ve eczacılarımızın sağlığını korumak için gerekli tedbirleri hassasiyetle alıyoruz” dedi.

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