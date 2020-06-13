Belediyeler Birliği Ergün’ü ziyaret etti

Ergün, Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yaşama geçirdiği projelere ilişkin bilgi verdi. Manisa’ya önemli hizmetler yaptıklarını belirten Ergün, “Bundan sonra da kentimiz ve ilçelerimiz için projelerimiz devam edecek. Sorunları çözmeye çalışacağız” dedi. Doç. Dr. Ekici de Ergün ve ekibine başarılar diledi.