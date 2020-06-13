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    13.06.2020 - 00:04 |

    Belediyeler Birliği Ergün’ü ziyaret etti

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici ile Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm’ü konuk etti. Nezaket ziyaretinde Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da hazır bulundu.

    Belediyeler Birliği Ergün’ü ziyaret etti

    Ergün, Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yaşama geçirdiği projelere ilişkin bilgi verdi. Manisa’ya önemli hizmetler yaptıklarını belirten Ergün, “Bundan sonra da kentimiz ve ilçelerimiz için projelerimiz devam edecek. Sorunları çözmeye çalışacağız” dedi. Doç. Dr. Ekici de Ergün ve ekibine başarılar diledi.

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