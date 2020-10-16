‘Belediyeler dert ortağınız’

Milas’ta Başkan Muhammet Tokat, kırsal mahallere ziyaretlerini sürdürüyor. Eğridere, Ekindere, Etrenli, Köşk, Pinararası, Çiftlik ve Fesleğen mahallelerini kapsayan ziyaretler kapsamında vatandaşlarla buluşan Başkan Tokat, 12 yıl muhtarlık yapmış bir babanın oğlu olduğunu belirtti, “Köyde yetişmem ve muhtar bir babanın oğlu olmam nedeniyle köy yaşantısını ve buraların sorunlarını iyi bilen biriyim. Bu anlamda kırsal mahallelerimizde önemli hizmetler yaptık. Tüm sorunları hemen halletmemiz mümkün değil. Plan, program ve bütçemiz doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Milas Belediyesi şu anda 200 km alanda çöp topluyor. Sizlerden ricamız ot, dal gibi atıklarınızı kendiniz bertaraf edin. Merkezden kırsala kadar tüm vatandaşlarımıza el uzatıyoruz. Belediyeler sizin yuvanız, dert ortağınızdır” dedi.