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    26.09.2020 - 02:22 |

    Belediyeler doğayı koruyor

    Geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yürüten Gaziemir Belediyesi, ilçedeki sitelere ambalaj atığı toplama kutusu dağıtmaya başladı.

    Belediyeler doğayı koruyor

    Dağıtıma bizzat katılan Başkan Halil Arda, “Geri dönüşümün yaygınlaşmasıyla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de doğanın kirlenmesinin önüne geçeceğiz. Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla da destekleyeceğiz” dedi. Proje kapsamında toplam bin 100 adet atık kutusu dağıtılacak.
    Akhisar Belediyesi de, topladığı 250 kilogram atık pil ile yaklaşık 100 bin metreküp verimli toprağı kirletilmekten kurtardı. İlçe geneline dağıttıkları atık pil toplama kutularıyla ilk etapta önemli bir rakama ulaştıklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, “Halkımızdan ricam şu; lütfen atık pillerinizi okullara, muhtarlıklara ve belediyemize koyduğumuz atık pil toplama kutularına atın. 1 adet kalem pil 4 metreküp toprağı kullanılamaz hale getiriyor ” dedi.

     

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