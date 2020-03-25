Belediyeler kenetlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 28 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi. Bundan sonra iletişimi internet üzerinden sürdüreceklerini söyleyen Soyer, “Kriz belediyeciliği” sürecini başlattıklarını açıkladı. “Birbirimize destek olmazsak bu felaket hepimizi daha fazla etkileyecek” diyen Soyer, şöyle konuştu:

“Su, yol hizmetleri olarak bildiğimiz belediyecilik anlayışı şu an için ortadan kalkıyor. Bilimsel ve idari anlamda ortaya konulan kurallara uymak ve dayanışmamızı diri tutmak zorundayız. Bu hem yaptığımız hizmetlerin uyumunu hem de beraber çalışmamızı gerektiriyor. Kaymakam ve valimizin hizmetindeyiz. Ancak kurumsal kapasitemizi, kaynaklarımızı ve kadromuzu kullanma yetkisi bizde olduğu sürece bunu sonuna kadar kullanacağız. Kriz belediyeciliği yerel yönetim ve merkezi idarenin uyum içinde çalışmasına, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermeye fırsat tanıyacak. Tasarruf genelgesi çıkardık. Zorunlu olmayan yatırımları erteleyelim. Aynısını sizlerin de yapmanızı rica ediyorum. Zor bir yol, hepimizin yolu açık olsun.”

Soyer, toplantıyı davete katılmayan Kiraz ve Aliağa belediye başkanlarına da, “İki belediye başkanımızın buraya gelmemesini üzüntü ve esefle karşılıyorum” mesajı verdi.

Öte yandan Büyükşehir, koronavirüs salgını nedeniyle hayati önem taşıyan su, doğalgaz, elektrik ve fiber hatlarının zarar görmemesi için İzmir ili sınırlarındaki tüm altyapı çalışmalarını durdurma kararı aldı. Altyapıyla ilgili çalışmalar sadece arızalarla sınırlandırıldı.

Fabrika seferber

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim veren Meslek Fabrikası’nda, dikiş eğitmenleri tıbbi maske üretimine başladığı, Altı eğitmenin günde ortalama 2 bin maske dikmesinin hedeflendiği belirtildi. Hijyen koşulları dikkate alınarak üretilen maskelerin belediye bünyesindeki Eşrefpaşa Hastanesi’nin yanı sıra aile sağlık merkezleri ve hastanelere verileceği kaydedildi. Pasta ve aşçılık eğitmenlerinin de pasta, börek ve sarma gibi gıda ürünleri ürettiği, başta sağlık çalışanları olmak üzere sahada çalışanlara ulaştırılacağı öğrenildi. İZMİR AA

AVM'lere uyarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgın riski nedeniyle il sınırları içerisindeki AVM’lerin faaliyetlerini durdurmalarını istedi. Sağlık Bakanlığı’nın kararına ek olarak, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ve bulaşma riskinin yüksek olduğu alışveriş merkezlerinin de geçici süreyle faaliyetlerinin durdurulmasının uygun olacağına karar verildi. Başkan Tunç Soyer’in talimatı doğrultusunda, Genel Sekreter Buğra Gökçenin imzasıyla, İzmir’deki tüm AVM yönetimlerine karar tebliğ edildi.

Dayanışma kampanyası!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında, “Dayanışma, yardımlaşma, paylaşım” adıyla yeni bir kampanya başlattı.

İhtiyaç sahiplerine ulaşmak amacıyla dayanışma ağı kurulacağını açıklayan Başkan Tunç Soyer, “ Bu zor günleri birbirimize kenetlenerek aşacağız. Size söz veriyorum. Kapısını çalmadığımız, ihtiyacını sormadığımız büyüğümüz kalmayacak. Çaresiz ve kimsesizlere öncelikle ulaşacağız. Bu sözü verirken kendime, belediyemize ve sağduyulu İzmirlilere güveniyorum. Bazı yurttaşlarımız şimdiden yardım için başvurular yapıyor. Bu doğrultuda bir ailenin aylık hijyen ve gıda ihtiyacını karşılayacak yardım paketleri oluşturabilirler. Biz bu konuda lojistik destek sağlayacağız. Odalarımız, iş insanlarımız, durumu iyi olan yurttaşlarımızın bu yolda bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Aç kalbini ver elini. Dayanışma içinde olalım yalnızlığı unutturalım” diye konuştu.