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    20.04.2020 - 00:03 |

    Belediyeler seferber

    İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gereği, vatandaşların ekmek ihtiyacının karşılanması için fırın işletmeleri yasaktan muaf tutuldu.

    Belediyeler seferber

    Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırınlar, ürettikleri ekmekleri vatandaşın kapısına götürdü. Ekmek satışlarına Aliağa’da zabıta ekipleri de eşlik etti. Zabıta araçlarından yapılan anonslarla ekmek satışının yapıldığı duyuruldu. Ekipler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etti. Tire’de ise belediyenin Aş Evi’nde pişirilen yemekler yaşlı, kimsesiz ve durumu iyi olmayan vatandaşlara ulaştırıldı, gıda ve temizlik kolileri de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

    Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.
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    için evden çıkan ailesini ihbar etti'Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim' dedi ve dediğini yaptı
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