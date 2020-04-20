Belediyeler seferber

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırınlar, ürettikleri ekmekleri vatandaşın kapısına götürdü. Ekmek satışlarına Aliağa’da zabıta ekipleri de eşlik etti. Zabıta araçlarından yapılan anonslarla ekmek satışının yapıldığı duyuruldu. Ekipler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etti. Tire’de ise belediyenin Aş Evi’nde pişirilen yemekler yaşlı, kimsesiz ve durumu iyi olmayan vatandaşlara ulaştırıldı, gıda ve temizlik kolileri de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.