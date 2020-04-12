Belediyelerden evlere jet servis

Zabıta ekiplerinin çalışmalarını da yerinde inceleyen Akın, “Bu hassas dönemlerde vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına sahadayız ve çalışıyoruz” dedi.

Fırıntaş seferber

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de sokağa çıkma yasağının açıklanmasıyla vatandaşın marketlere akın etmesinin ardından, kendi iştiraki Fırıntaş’ta üretilen ekmekleri evlere dağıtacak. Mahalle mahalle Fırıntaş iletişim numaralarını sosyal medya hesaplarından paylaşan yetkililer, irtibata geçen Balıkesirlilerin ekmek ihtiyacını karşılayacak.

234 20 20’yi arayın

Güzelbahçe’de de Başkan Mustafa İnce’nin talimatıyla sabah saatlerinde ekmek dağıtımı yapıldı. Belediyeyi arayıp adresini bildirenlere yardımcı olduklarını belriten İnce, “Yoğunluk sebebiyle telefonlar meşgul o yüzden belirli aralıklarla arasınlar. Bu süreçte bazı gecikmeler olabilir bu konuda vatandaşımızın anlayış göstermesini rica ediyoruz. Kimse telaş ya da panik yapmasın. Bu zorlu günleri dayanışma ve birlik içerisinde atlatacağız” diye konuştu.

Ekmek talep etmek isteyenler Güzelbahçe Belediyesi’ne 234 20 20 telefonunu arayıp dahili 1513-1514-1516-1517-1518-1519’dan ulaşabilir.

Çeşme ilçesinde ise belediye, arayın getirelim uygulaması başlattı. Her mahallede görevlilerin bulunduğu uygulamada belediyeyi telefonla arayan vatandaş ekmeğe kolayca ulaştı. Başkan Ekrem Oran, “Gecikmeler olabilir affınıza sığınıyorum. Gücümüz birlikteliğimizdir” şeklinde konuştu.