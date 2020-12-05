Belediyelere büyük görev düşüyor

Bir komisyon kurulup kentsel dönüşüm seferberliği başlatılması ve ada bazında dönüşüm yapılmasını öneren Sungur, “17 tane aktif fay hattımız var, bir imar planı yapılırken mutlaka belediyenin komisyonu içerisinde jeoloji mühendisi olmalı. Belediyelerin imar komisyonlarında bir tane jeofizikçi, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi yok. İşte sorun buradan başlıyor. Bayraklı’da yıkılan binalarda proje doğru yapılsaydı sonuç böyle olmazdı. İmar durumunu veren, inşaatların temel üstü vizesini veren, oturma ruhsatını, tadilat projesini onaylayan, yönetmelikleri uygulayan belediye, çürük binaları yapan ise yükleniciler. Yin binaların çürük olduğunu tespit eden belediyeler tadilat izni veriyorlar. Oysa ki çürük binalara tadilat ruhsatı verilmeyeceği gibi bina yıkılmalı. Belediyeler, bizde yıkma yetkisi yok diye sıyrılmaya çalışıyor. Yetki kargaşalığı var diyorlar, eğer imar komisyonunda geçmişte jeofizik mühendisleri olsaydı oraya o imar verilmezdi” diye konuştu.

Cezalar ağırlaşmalı

Özellikle 1999 yılından önce yapılan yapılara dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Sungur, “Merkezi yönetim yapı denetim kanununu revize etmeli, kontrol mekanizmasının sağlıklı olabilmesi için yüklenici ile yapı denetimin para ilişkisi olmamalı” ifadelerini kullandı.