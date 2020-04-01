Belediyelere görev düştü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekillerinin ardından 30 ilçe belediye başkanıyla internet üzerinden toplantı yaptı. Koronavirüs salgınında en kritik iki haftalık sürece girildiğini belirten Soyer, “Valimiz öncülüğündeki ilk Pandemi Kurulu toplantısında, bu hastalığın yayılma hızını hafifletmek için iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik. Takdir Valimizindir ama bizler her ilçemizde sokağa çıkmayı mümkün olduğu kadar kontrol altında tutacak tedbirler alabiliriz” diye konuştu.



Öncelikler değişti

Kriz belediyeciliği adı altında bir yönerge hazırladıklarını sözlerine ekleyen Soyer, şöyle devam etti:

“Bu yönergeyi sizlerle de paylaşacağız. Kriz belediyeciliği adını verdiğimiz bu yeni dönemde bildiğimiz belediyecilik anlayışını değiştirmemiz gerekiyor. Bütçe, stratejik plan ve yatırım önceliklerinin yer değiştirdiği yeni bir dönemdeyiz. Buna uygun yeni bir mevzuat gerekiyordu. Sizin de ilçelerinizde kriz dönemiyle ilgili yaptığınız yeni uygulamalar var. Bunu yasal dayanağa kavuşturmak hepimiz için daha iyi olacaktır. Dayanışma konusunda İzmir’in mutlaka güçlü bir birliktelik göstermesini istiyoruz. Sivil toplum ve meslek odalarının sürece gönüllü katılımını sağlamamız gerekiyor. İdari izinde olan çalışanlarımızı da gönüllü çalışmaya davet edebiliriz. İhtiyaç sahibi vatandaşa ulaşma konusunda da gönüllüler ve belediye personelimizi harekete geçirmeliyiz. Özellikle 65 yaş üstü yurttaşlarımızın maaşlarını alabilmeleri ve ihtiyaçlarını giderebilme konularında bize çok iş düşüyor. Tarım işçilerinin ulaşım imkanlarının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kırsalda üretimin teşvik edilmesi konusunda da ilçe belediyelerinin görev üstlenmesinde fayda var”



Otel ve yurt tahsisi



Öte yandan Soyer, sağlık çalışanlarının konaklaması için Kahramanlar bölgesinde 60 odalı bir otel ile Balçova’da 40 odalı bir yurdu da İl Sağlık Başkanlığı’nın kullanımına tahsis etmek üzere kiralama aşamasında olduklarını söyledi.