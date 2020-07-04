04.07.2020 - 00:03 |
Belediyenin internet sitesine yeni yüz
Turgutlu Belediyesi, kurumsal internet sitesini yeniledi. Siteyi ziyaret eden vatandaşlar tek bir tıkla belediyenin sosyal medya hesaplarına ulaşabilecek ve Whatsapp hattı üzerinden belediyeye istek, sorun ve önerilerini de paylaşabilecek.
Modern bir görünüme sahip olan sitede ayrıca belediyenin çalışmaları, meclis kararları, stratejik plan, performans planı, haberler, kentle ilgili temel bilgiler yer alıyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.