Belediyenin paketleri vatandaş için ilaç gibi

Belediye, 65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik, içinde gıda bulunan yardım destek paketlerinini vatandaşlara ulaştırıyor. Şu ana kadar 1300 vatandaşa ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Hemşehrilerimize iftar çadırının da kurulamadığı bu zor günlerde destek olmaya çalışıyoruz” dedi.