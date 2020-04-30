30.04.2020 - 00:01 |
Belediyenin paketleri vatandaş için ilaç gibi
Balıkesir Burhaniye Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım paketlerini dağıtmayı sürdürüyor.
Belediye, 65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç sahiplerine yönelik, içinde gıda bulunan yardım destek paketlerinini vatandaşlara ulaştırıyor. Şu ana kadar 1300 vatandaşa ulaştıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Hemşehrilerimize iftar çadırının da kurulamadığı bu zor günlerde destek olmaya çalışıyoruz” dedi.
Irak'tan getirilen 149 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 149 Türk vatandaşı, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih verdiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk okulların 1 Haziran'da açılabileceğini duyurdu.