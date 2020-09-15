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    HaberlerEge Haberleri Belediyeye HES kodsuz girilmez
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    15.09.2020 - 07:00 |

    Belediyeye HES kodsuz girilmez

    Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemleri artıran Narlıdere Belediyesi, HES Kodu Sorgulama sistemine geçti.

    Belediyeye HES kodsuz girilmez

    Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemleri artıran Narlıdere Belediyesi, HES Kodu Sorgulama sistemine geçti. Belediye binalarına girmek isteyen vatandaşlar ve çalışanlar, görevlilere HES Kodu’nu okutacak ve risk durumları kontrol edilecek. Başkan Ali Engin, “Hem kendi sağlığımız hem de yakınlarımızın sağılığı için lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım” dedi.

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