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    HaberlerEge Haberleri Belenyenice, 11 ay sonra tamamlanacak
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    22.02.2021 - 00:02 |

    Belenyenice, 11 ay sonra tamamlanacak

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 1070 dekar verimli tarım arazisine can suyu verecek Belenyenice Göleti adım adım yükseliyor.

    Belenyenice, 11 ay sonra tamamlanacak

    Gövde dolgu çalışmalarının devam ettiği projede hedef inşaatı yıl sonuna kadar bitirmek. DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “Proje tamamlandığında 1070 dekar araziyi basınçlı borulu sistem ile sulayacağız. Hedefimiz 2021 yılı sonunda Belenyenice Göleti’ni tamamlayarak 2022 başında su tutabilmek” diye konuştu. Belenyenice Göleti tamamlandığında bölge üreticisine 2021 rakamlarıyla her yıl ortalama 1 milyon 600 bin lira daha fazla kazandıracak. Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirilen göletin gövdesi için 259 bin 654 metreküp dolgu yapılacak. Gövde yüksekliği temelden 33 metre olacak.

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