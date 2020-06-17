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    HaberlerEge Haberleri BELGEM’e kayıtlar internet üzerinden
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    17.06.2020 - 07:00 |

    BELGEM’e kayıtlar internet üzerinden

    BELGEM yeni dönem ön kayıtları, Bornova Belediyesi’nin web sitesi üzerinden başladı

    BELGEM’e kayıtlar internet üzerinden

    BELGEM yeni dönem ön kayıtları, Bornova Belediyesi’nin web sitesi üzerinden başladı. Salgın sürecinde Dijital Sınıf aracılığıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirten Başkan Mustafa İduğ, “Dijital Sınıf, 40 bini aşan mevcuduyla önemli bir hizmeti gerçekleştiriyor. BELGEM, aldığımız binayla kapasitesini ikiye katlayıp yılda 10 bin öğrenciye ulaşacak” dedi. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0232 999 29 29 numaralı telefondan dahili 4400’ı arayabilir.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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