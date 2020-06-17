BELGEM’e kayıtlar internet üzerinden

BELGEM yeni dönem ön kayıtları, Bornova Belediyesi’nin web sitesi üzerinden başladı. Salgın sürecinde Dijital Sınıf aracılığıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirten Başkan Mustafa İduğ, “Dijital Sınıf, 40 bini aşan mevcuduyla önemli bir hizmeti gerçekleştiriyor. BELGEM, aldığımız binayla kapasitesini ikiye katlayıp yılda 10 bin öğrenciye ulaşacak” dedi. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler 0232 999 29 29 numaralı telefondan dahili 4400’ı arayabilir.