‘Belki ayrıyız ama gönüllerimiz bir’

Başkan Çerçi, “Bu yıl bir çoğumuz annelerimizle, onlar da bizlerle bir araya gelemeyecek hasret gideremeyecek belki. Onların bizlerle daha güzel anlar, anılar biriktirebilmesi için ayrıyız. Bu günler geçecek yeniden bir araya gelecek onlara doyasıya sarılacağız” vurgusunu yaptı.