11.05.2020 - 00:02 |
‘Belki ayrıyız ama gönüllerimiz bir’
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Anneler Günü’nü kutladı.
Başkan Çerçi, “Bu yıl bir çoğumuz annelerimizle, onlar da bizlerle bir araya gelemeyecek hasret gideremeyecek belki. Onların bizlerle daha güzel anlar, anılar biriktirebilmesi için ayrıyız. Bu günler geçecek yeniden bir araya gelecek onlara doyasıya sarılacağız” vurgusunu yaptı.
Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.