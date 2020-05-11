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    HaberlerEge Haberleri ‘Belki ayrıyız ama gönüllerimiz bir’
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    11.05.2020 - 00:02 |

    ‘Belki ayrıyız ama gönüllerimiz bir’

    Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Anneler Günü’nü kutladı.

    ‘Belki ayrıyız ama gönüllerimiz bir’

    Başkan Çerçi, “Bu yıl bir çoğumuz annelerimizle, onlar da bizlerle bir araya gelemeyecek hasret gideremeyecek belki. Onların bizlerle daha güzel anlar, anılar biriktirebilmesi için ayrıyız. Bu günler geçecek yeniden bir araya gelecek onlara doyasıya sarılacağız” vurgusunu yaptı.

    Bakan Koca'dan Anneler Günü paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca Anneler Günü paylaşımında, "Hanımefendilerin Anneler Gününü kutluyorum. Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz" dedi.
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    Yalın'dan Anneler Günü'ne özel şarkıŞarkıcı Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Parçayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Yalın, büyük ilgi gördü.
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