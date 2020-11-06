'Ben iyiyim de biz iyi değiliz'

Spor camiasının en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde “Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü” Altınordulu genç isim Enis Destan’a gitti. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ile oynanan U17 Elit Ligi’ndeki maçta kazanılan haksız penaltıyı auta atan Enis, bu hareketiyle ödüle layık görüldü. 5 milyon gibi rekor bir dijital oyun kullanıldığı etkinlikte sporcular 2019 yılına ait performanslarıyla değerlendirildi. Volkswagen Arena’da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz düzenlenen geceye; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu gibi isimler de katıldı.

‘Biz olursak başarırız’

18 yaşındaki futbolcuya ödülünü P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu takdim etti. Enis, törende yaptığı konuşmada İzmir’de yaşanan depreme değinerek, “Deprem yaralarını sarmaya çalışan İzmir’den geliyorum. Ben iyiyim. Arkadaşlarım iyi. Ailem iyi. Ama biz iyi değiliz. İzmir herkesin herkesi tanıdığı bir kent. Ben iyiyim ama arkadaşım iyi değilken biz iyi olamıyoruz. Altınordu Futbol Akademisi’nde de bize öğretilen ilk şey, biz olabilmektir. Biz, eğer biz olursak başarılı olabiliriz. Haksız penaltıyı herkes auta atabilirse başarılı olabiliriz. Sadece herkesin yapması gerektiği bir şeyi yaptığım için bana verilen bu güzel ödülü, depremde yaşamlarını yitiren dostlarıma, kardeşlerime, anne babalara, arama-kurtarma ekiplerine adıyorum” şeklinde konuştu. Öte yandan Altınordu’dan yetişen ve şu anda Premier Lig’de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü de Gillette Yılın Sporcusu Ödülü’nü kazandı. Çağlar’ı eski takımı Altınordu tebrik etti.