Ben pes etmem!

Süper Lig’in 8. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’a konuk olan Göztepe, Cherif Ndiaye ile öne geçtiği karşılaşmada skoru koruyamadı ve sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Geçtiğimiz hafta İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle Alanyaspor karşılaşması ertelenen sarı kırmızılılar, ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor’u 5-1 yendikten sonraki süreçte 3 puanı bir arada göremedi ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Ligdeki 5. beraberliğini alan Göz Göz, puanını 8’e yükseltti. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör İlhan Palut, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Palut, “İzmir adına çok üzücü günler geçirdik, büyük bir doğal afet olayı yaşadık. Vefat eden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Umarım ülkemiz bir daha böyle bir acı yaşamaz. Milli maç arası ile hücum anlamında daha verimli olup alacağımız galibiyetlerle önümüze bakacağız” şeklinde konuştu.

‘Seri yakalayacağız’

Palut, “Erzurum’a kazanmak için gittik ve İzmir halkımıza 3 puanı hediye etmek istedik. Maçın başlarında istediğimiz golü de bulduk. Gol sonrasında rakibimize verdiğimiz penaltıya kadar rakip sahada bizi bekleyen boşluklar vardı. Burada bazen son pas bazen de son vuruş anlamında gerekli yaratıcılığı gösteremediğimiz için skoru artıramadık. Sonuç olarak maç berabere bitti. Ülkece hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Koranavirüs salgınının ardından kentte yaşanan deprem hepimizi derinden yaraladı. Motivasyon ve adaptasyon sorunu yaşadık. Lig uzun maraton. Ben ve oyuncularım asla pes etmeyecek. Kazanan ve yarışan Göztepe’yi izlettireceğiz” diye konuştu.

Deprem kayıpları unutulmadı

Erzurumspor maçında sahaya siyah formasıyla çıkan Göztepe, İzmir depreminde hayatını kaybeden taraftarları Ali Çağın Kaygusuz ve Alp Cengiz’in fotoğraflarını deplasman tribününe asarak andı. Futbolcular maç öncesi deplasman tribününün önüne kadar gidip boş tribünü selamladı.