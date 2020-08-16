Benazus’a Fransa’dan ‘Atatürk Dostu’ ödülü

Ödül Benazus’a, Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. yıldönümü olan 29 Ekim 2020’de sunulacak. Derneğin ödülle ilgili bilgiyi kendisine mektupla ilettiğini belirten Benazus, “Atatürk’ün adını taşıyan ödüle layık görülmek benim için onur verici” dedi. 1937 yılında, 7 yaşındayken Atatürk’un kucağında oturup masasındaki leblebilerini bitiren Hanri Benazus, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine yazdığı kitaplar ve özel Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınıyor.