‘Beni gören, işten ayrılıyor’

Zamanla bacaklarını kullanamaz hale geldi, koltuk değnekleriyle yaşamak zorunda kaldı. Yaklaşık bir yıl boyunca işyerinden destek gördüğünü ancak bir yılın sonunda işine son verildiğini ileri süren Akbal, sorumlulara dava açtı. Yaklaşık 2 yıldır davanın sürdüğünü söyleyen Akbal, “Güvenlikle gidip, güvenlikle dönüyordum. Gidip gelirken de herhangi biriyle konuşmam yasaktı. Beni görenler korkup işten ayrıldı. Haklı olduğumuzu biliyoruz, sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Bu süreç ne kadar uzayacak bilmiyoruz. Ailemle birlikte çok mağduruz hiçbir gelirimiz yok” dedi.