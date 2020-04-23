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    HaberlerEge Haberleri ‘Benim gibi yapmayın bu iş ciddi’
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    23.04.2020 - 00:04 |

    ‘Benim gibi yapmayın bu iş ciddi’

    İZMİR’DE koronavirüsü yenen, diyabet hastası Remzi Gökçen (69), “Bir hata yaptım, en başta ciddiye almadım ve hastalığa yakalandım. Lütfen herkes ciddiye alsın, evden çıkmasın” dedi.

    ‘Benim gibi yapmayın bu iş ciddi’

    Kovid-19’a yakalandığını gittiği hastanede öğrenen Gökçen, tedaviyle virüsü yenmeyi başardı. Son yapılan testleri negatif çıkan Gökçen, “İlk günlerde maskesiz ve korunmasız bir şekilde sokağa çıktım, hastalığı kaptım. Eğer grip gibi belirtiler yaşarsanız, mutlaka en yakın devlet hastanesine başvurun” uyarısında bulundu.

    23 gün tedavi

    Gökçen, virüsün belirtilerin ardından 7-8 günlük sürede akciğerlerinde tahribat yaptığını, hastalığın zatürreye dönüştüğünü kaydetti, “Bedenim beni terk etti diyebilirim. 23 gün tedavi gördüm, evde karantinadayım” dedi. l EDA EBRU NANECİ DHA

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