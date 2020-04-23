‘Benim gibi yapmayın bu iş ciddi’

Kovid-19’a yakalandığını gittiği hastanede öğrenen Gökçen, tedaviyle virüsü yenmeyi başardı. Son yapılan testleri negatif çıkan Gökçen, “İlk günlerde maskesiz ve korunmasız bir şekilde sokağa çıktım, hastalığı kaptım. Eğer grip gibi belirtiler yaşarsanız, mutlaka en yakın devlet hastanesine başvurun” uyarısında bulundu.

23 gün tedavi

Gökçen, virüsün belirtilerin ardından 7-8 günlük sürede akciğerlerinde tahribat yaptığını, hastalığın zatürreye dönüştüğünü kaydetti, “Bedenim beni terk etti diyebilirim. 23 gün tedavi gördüm, evde karantinadayım” dedi. l EDA EBRU NANECİ DHA