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    HaberlerEge Haberleri “Benim idolüm, Simeone”
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    12.04.2020 - 00:00 |

    “Benim idolüm, Simeone”

    Ekol Göz Menemenspor’un Teknik Direktörü Cenk Laleci, İspanya’nın Atletico Madrid takımını çalıştıran Arjantinli Diego Simeone’yi idol olarak gördüğünü söyledi.

    “Benim idolüm, Simeone”

    Kariyerinde ilk kez bir kulüp çalıştırıp, “Yolun çok başındayım” diyen genç teknik adam, “Simeone’yi çok beğeniyorum. Atletico’da çok büyük işlere imza attı. Onu örnek alıyorum. Liglerin en genç teknik direktörlerinden biriyim. Hedeflerim çok büyük. Öncelikle yuvam olan Menemenspor’da başarılar hedefliyorum. Bu kulüple neden Süper Lig’e çıkmayayım? Burada yapacak çok işimiz var. Kendimi Süper Lig’de kanıtlamayı çok isterim. Sonraki hayalim ise La Liga’da çalışmak. Futbol büyük okyanus, görecek çok şeyimiz var” diye konuştu.

     
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