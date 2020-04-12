12.04.2020 - 00:00 |
“Benim idolüm, Simeone”
Ekol Göz Menemenspor’un Teknik Direktörü Cenk Laleci, İspanya’nın Atletico Madrid takımını çalıştıran Arjantinli Diego Simeone’yi idol olarak gördüğünü söyledi.
Kariyerinde ilk kez bir kulüp çalıştırıp, “Yolun çok başındayım” diyen genç teknik adam, “Simeone’yi çok beğeniyorum. Atletico’da çok büyük işlere imza attı. Onu örnek alıyorum. Liglerin en genç teknik direktörlerinden biriyim. Hedeflerim çok büyük. Öncelikle yuvam olan Menemenspor’da başarılar hedefliyorum. Bu kulüple neden Süper Lig’e çıkmayayım? Burada yapacak çok işimiz var. Kendimi Süper Lig’de kanıtlamayı çok isterim. Sonraki hayalim ise La Liga’da çalışmak. Futbol büyük okyanus, görecek çok şeyimiz var” diye konuştu.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.