Tecrübeli teknik adam, sarı kırmızılı takımın kendisi göreve gelmeden önce ve geldikten sonraki oyun verilerini paylaşarak, “Geldiğimiz andan itibaren takıma oyun karakteri vermeye çalışıyoruz. Biz asla pasif, kendi sahasında kalan, rakibin oyun gücünü kabul eden bir Göztepe takımı olamayız. Bunu kendi oyun karakterime yakıştıramıyorum” dedi.

Karaman, “Hep dedik ki futbolseverlere seyir zevki sunan bir Göztepe olalım. Bizim her daim kendisini geliştiren bir takım olma yolunda çabamız artarak devam edecek. Bütün bunları yaparken fizik kalitemizin hep üst düzeyde olması gerekiyor” diye konuştu.

“En az şut atan takımız”

Ligin ikinci devresinde topun kendilerine kalma oranının yüzde 46’dan yüzde 64’e, artan pas sayısında isabet oranının da yüzde 78’den yüzde 83’e yükseldiğini dile getiren Ünal Karaman, “Ama bütün bunlara rağmen istatistiklerde ligin en az şut atan, en az kaleye şut isabet ettiren ve en çok şut şansı veren takımıyız. Bu rakamlar bizi korkutmuyor daha da hırslandırıyor” dedi.

“Her maçın hikayesi var”

Ünal Karaman, “Benim oyuncum korkmaz, benim oyuncum geri adım atmaz. Her maçın bir hikayesi vardır ama bu hikayenin içerisinde biz de gece gündüz demeden, varımızla yoğumuzla bu büyük camiaya hizmet etmeye çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Göztepe’nin çok büyük bir camiaya sahip olduğunu hatırlatan Karaman, “Biz geri adım atan bir takım elbette olamayız. Biz içimizdeki isyan duygusuyla, akılcı bir planlama ve stratejiyle hem antrenman planını yapan hem de maçta bunu sonunca yansıtan bir takım olacağız” diye konuştu.

“Önümüz aydınlık”

Ünal Karaman, hayatının hiçbir döneminde şansla iş yapmadığını belirtti, “Bulunduğumuz koltuk her daim bize güç verdi ama bulunduğum her noktada o koltuğa güç veren oldum. Oyuncular benim kardeşim, camia içerisindeki ağabeylerim, saygı duyduğum büyüklerim. Küçükler de benim kardeşim.

Göztepe gibi güzel bir kulübün teknik direktörü olduğum için bütün samimiyetimle söylüyorum; bizim önümüz aydınlık. Başkanla da 3-4 toplantıda aynı konuları konuştuk. 2.5 yıllık sözleşmem var ve ben bu süreyi uzatıp burada büyük başarılar kazanmak istiyorum. Zor bir süreç biliyoruz ama görünen o ki oyuncularımızla beraber bu camianın vereceği destekle bunların üstesinden geleceğiz.”

“Ayak topunu iyi biliriz”

İnanmadığı bir davanın içerisinde olmayacağını kaydeden Karaman, “Hayatımın hiçbir evresinde Allah’ın bir kulundan bir iteleme görmemişimdir, kazıya kazıya tırnaklarımla geldim bulunduğum her mevkiye. Ayak oyunu bilmeyiz, ayak topunu iyi biliriz. Göztepe emin ellerde” dedi.

“ZULJ ŞANS BULACAK”

Taraftarların son haftalardaki kadro tercihlerini eleştirdikleri Ünal Karaman özellikle forma giydiği ilk 2 maçta 3 gol atan Zulj’un yedek kulübesine çekilmesiyle ilgili eleştirileri yanıtladı. Karaman, “Kadro içinde bulunan her oyuncu benim. Hiçbir teknik adam oyuncuya karşı ön yargılı olmaz çünkü kadro tercihleri bir yanda teknik direktörün kaderini belirler. Biz oyunun iki yanını da oynamaya çalışıyoruz. Maç planına göre ilk 11’de olmayışı kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Bakış açımız olumsuz değil. Murat da bizim oyuncumuz, Gassama da bizim oyuncumuz. Maç içerisinde takımın boyunu bile hesap ediyoruz. Oyuncuları adalet içinde kullanacağız” diye konuştu.