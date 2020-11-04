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    04.11.2020 - 00:04 |

    ‘Beraber atlatacağız’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, depremde 56 binanın ağır hasar gördüğü ve artçı sarsıntıların sürdüğü ilçede, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    ‘Beraber atlatacağız’

    Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İkiçeşmelik Parkı başta olmak üzere vatandaşların toplanma alanlarında sıcak yemek dağıtımını sürdürürken Kuşadası Belediyesi ise kentin 4 farklı noktasında ikram araçları aracılığıyla sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yapıyor.

    Battaniyeden yatağa, ekmekten suya kadar vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalışan Kriz Masası’na bağlı ekipler, koronavirüs tedbirlerini de elden bırakmıyor. Vatandaşın geceyi geçirdiği parklar, sokaklar ve Özer Türk Stadyumu’nda AFAD tarafından kurulan çadırlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Güvercin Masa ekipleri ise maske dağıtıyor.

    1832 başvuru

    Öte yandan Fen İşleri’ne bağlı ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte kent genelinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar bin 832 hasar başvurusu alan Kuşadası Belediyesi, bir yandan da yaşlı ve engelliler başta olmak üzere kalacak yeri olmayan vatandaşları otellere ve tatil köylerine yerleştiriyor.

    “Bu zor süreci beraberliğimizi koruyup uyumlu ve koordineli bir çalışma ile atlatacağız” diyen Başkan Ömer Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyemizin değerli katkıları ile hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta ve yalnız bırakmayacağız. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

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