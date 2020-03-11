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    HaberlerEge Haberleri ‘Beraber değerlendireceğiz’
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    11.03.2020 - 00:09 |

    ‘Beraber değerlendireceğiz’

    ‘Beraber değerlendireceğiz’

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’le Çeşme Projesi’ni görüştü. Büyükşehir’in bazı çalışmalarını da projeye alacaklarını belirten Ersoy, “Ortak projeleri beraber değerlendireceğiz” dedi.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi’ni görüştü.

    Görüşmede, turizm projelerinin yerel ve merkezi yönetimin ortak anlayışıyla ilerlemesi konusunda mutabakata varıldı. Bakan Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le projeyi detaylı şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin turizm alanında yaptığı çalışmaların projeye uygulanabilecek olan bölümlerini projeye dahil edeceklerini  aktaran Bakan Ersoy, “İzmir’in buraya, bu projenin İzmir’e katacağı ortak projeleri beraber değerlendireceğiz. Çok faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi. Ersoy, projenin siyaset üstü olduğunu, Ege, İzmir ve Çeşme için çok faydalı olacağına inandıklarını ve herkesin görüşüne saygılı olduklarını vurguladı.

    Projenin İzmir ve Ege Bölgesi için son derece yararlı bir çalışma olacağına inandığını ifade eden Büyükşehir Başkanı Soyer, “Birlikte çalışma iradesi bizim için her şeyden önemli” diye konuştu.

    ‘Bakanlığa sunacağız’

    Başkan Soyer, görüşmede şunları söyledi: “İzmir’in turizm stratejisi ilgili tüm paydaşların katılımıyla hazırlandı. Bu yeni strateji, kent merkezinin İzmir’in öncelikli turizm odağı olması gerektiğini net olarak ortaya koymuştur. Benzersiz tarihi değerleri nedeniyle İzmir’in turizmdeki asıl rekabet gücü tarihten ve bununla bağlantılı şehir içi turizmden gelmektedir. Yatırımların merkezde yapılması halinde, düşük maliyetli projelerle İzmir turizmini kısa sürede dört kat büyütmek mümkündür. Belediyemiz ve Bakanlığımız bu stratejinin uygulanması için birlikte çalışmalıdır.”

    Soyer, kent merkeziyle ilgili hazırladıkları projeyi de bakanlığa sunacaklarını sözlerine ekledi.

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