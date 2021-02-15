Berat, ameliyat olursa yürüyecek

Soma’da yaşayan Beste-Fırat Hışır çifti, nadir görülen çift taraflı ‘doğuştan kaval kemiği yokluğu’ (Tibial Hemimelia) hastalığıyla dünyaya gelen, 11 aylık oğulları Berat’ı İstanbul’da ameliyat ettirecek. Maden ocağında çalışan baba Fırat Hışır, milyonda bir görülen hastalıkla doğan çocuklarının yürümesi için ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını söyledi, “Oğlumuz 7 ameliyat geçirecek” dedi. Okan Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çabukoğlu, “Berat’ın kaval kemiğinin üstü var. Onun bacaklarının fonksiyonel olarak kullanılabilir hale getirilmesi yönünde bir tedavi uygulayacağız” diye konuştu.