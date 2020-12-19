Berber ve kuaföre malzeme desteği...

Pandeminin ilk günlerde zor günler yaşayan güzellik salonu, berber ve kuaförler için desteklerini sürdüren Akhisar Belediyesi, 50 tek kullanımlık havlu, 10 maske, 50 tek kullanımlık önlük, 1 kolonyadan oluşan paket dağıttı. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Besim Dutlulu, “Esnafımızın yanındayız” dedi. Dutlulu, 235 kahvehane ve 29 okul kantin işletmesi sahibinin hesabına 500 lira nakit yardımı yaptıklarını, belediye kiracılarından kira almayacaklarını açıkladı.