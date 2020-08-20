‘Berber ve kuaförler destek bekliyor’

Esnaf odaları ziyaretlerine devam eden Sertel, pandemi sürecinde en büyük darbelerden birini de berber ve kuaförlerin aldığını söyledi. Sertel’in sorunlarını dinlemek üzere kendilerini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, bu süreçte en ağır yarayı alan sektörlerin başında geldiklerini söyledi, “Normalleşme süreci ile birlikte açıldık ancak vatandaş çekindiği için berberlere gelmekte tereddütlü. Şu an yüzde 50 doluluğa dahi ulaşamıyoruz. Kimse bizlerden korkmasın. Hijyene en üst düzeyde dikkat ediyoruz” dedi.